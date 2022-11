Alger: lancement d'une campagne d’entretien du tissu urbain

Les organes administratifs compétents ont reçu des instructions strictes du nouveau wali Mohamed Abdelnour Rabhi d’appliquer les lois et les règlements, en détruisant les constructions non autorisées, en vue de réhabiliter la façade principale de la capitale et de préserver le dynamisme et les améliorations réalisées à l’occasion de l’accueil par l’Algérie du Sommet arabe.