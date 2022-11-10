الفتح يؤكد التحاق بن دبكة بـ " الخضر"

أكد نادي الفتح السعودي، بأن لاعبه الدولي الجزائري سفيان بن دبكة سيكون بالمعسكر الإعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي مالي والسويد.

وأكد الفتح عبر موقعه الرسمي بأن تدريباته خلال فترة التوقف الدولي متواصلة دون الدوليين.

وأضاف المصدر ذاته: "شهدت التدريبات غياب الرباعي الدولي البيروفي كريستيان كويفا ومواطنه أليكس فاليرا والجزائري سفيان بن دبكة لتواجدهم مع منتخبات بلادهم في استحقاقات دولية ودية، إلى جانب الدولي السعودي فراس البريكان المتواجد مع الأخضر في معسكر أبو ظبي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022".

يذكر أن بن دبكة الذي عوّض زميله هشام بوداوي خلال المعسكر الماضي، يتواجد في مرحلة تأهيل عقب تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الشهر الماضي.