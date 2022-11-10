الجلفة: الحبس النافذ لمضارب في مادة الحليب بالبيرين

أوقفت مصالح أمن دائرة البيرين في الجلفة، شخصا في العقد الخامس من عمره، لتورطه في قضية المضاربة والاحتكار غير المشروعين من خلال تخزين وإخفاء سلعة بهدف إحداث الندرة في السوق واضطراب في التموين، مخادعا المستهلك بتحويل مادة غذائية إلى غير مقصدها الامتيازي وتحويل مواد أولية منتهية الصلاحية إلى مشتقات أخرى باستعمال معدات خاصة وبيعها في غير حالتها الأصلية، وإنجاز معاملات تجارية خارج دوائر شرعية للتوزيع، مع انعدام النظافة المؤدي إلى المساس بالصحة العمومية والنظافة الصحية.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد التجار بإخفاء وتخزين مادة الحليب المبستر والمدعم بمستودعه الكائن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة البيرين، ليتم فور ذلك التنقل إلى عين المكان وتفتيش المستودع المشبوه الذي عثر بداخله على 392 كيس حليب البقرة كامل الدسم غير مدعم، و 24 كيس حليب مدعم منتهي الصلاحية و21 كيس حليب مدعم فارغ، إضافة إلى بعض مشتقات الحليب المحولة كمادة الرائب والسمن والزبدة واللبن، بالإضافة إلى بعض المعدات التقليدية المستعملة في عملية تحويل الحليب إلى هذه المشتقات.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها:500,000,00 دج.