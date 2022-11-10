البويرة: اختفاء ثلاثة قصر في ظروف غامضة

تقدم أرباب ثلاث عائلات يقيمون بحي عمر شريف على بعد كيلومتر واحد عن مقر بلدية الأخضرية 50 كلم غرب مقر ولاية البويرة أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإقليم الاختصاص ببلاغ عن اختفاء ابنائهم في ظروف غامضة منذ صباح الثلاثاء الماضي.

حادثة الاختفاء تتعلق بثلاثة قصر تبلغ أعمارهم ما بين 15و17 سنة يتمدرسون بالمتوسط والثانوي، وثنان منهم يلعبان في صفوف نادي اتحاد الأخضرية الرياضي فئة أقل من 17 سنة القصر الثلاثة المختفون عن الانظار هم خزناجي إسلام وشرڨي عزيز وعلالي إسلام يقطنون بحي عمر شريف.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من معلومات فإن المختفين خرجوا صباح الثلاثاء متجهين إلى مؤسساتهم التعليمية غير أنهم ومنذ ذلك الوقت لم يظهر عنهم أي خبر.