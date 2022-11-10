تفكيك شبكة دعارة بغليزان

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من توقيف 7 أشخاص اتخذوا من فندق وكرا للدعارة، وهذا حفاظا على السكينة العمومية.

حيث أنه بناء على معلومات واردة مفادها استغلال مؤسسة فندقية كوكر للدعارة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى هذه المؤسسة، حيث تم توقيف 07 أشخاص (4 رجال، 3 نساء ) بالإضافة إلى مسير المؤسسة الفندقية، تتراوح أعمارهم بين 20-64 سنة، مع حجز مبلغ مالي، وكذا انتحال صفة الغير.

وقد يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.