هذه هي أرخص أسعار الإقامة في قطر خلال المونديال

تقدم قطر باقة متنوعة من سبل الإقامة، من الشقق والفيلات إلى الفنادق العائمة في البحر وقرى المشجعين والفنادق التقليدية لعشاق الكرة المستديرة من مختلف دول العالم بمناسبة مونديال 2022k وتختلف تكلفة الحجز بحسب المنشأة.

وحسب الموقع الرسمي لوكالة قطر فإن الأسعار محددة بناء على أماكن الإقامة المعينة من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأوضحت الوكالة القطرية إن سعر استئجار الشقة الواحدة في مجمع بروة براحة الجنوب، جنوب غرب مدينة الوكرة، يبدأ من 84 دولارا مقابل الحجز لليلة الواحدة.

فيما يصل أعلى سعر لاستئجار الشقة إلى 852.15 دولار لليلة الواحدة في إزغوى. وبالنسبة للفنادق العائمة فإن أسعار الحجز للفرد في الفنادق العائمة تبدأ من 448 دولار لفئة 4 نجوم، وتبدأ أسعار حجز الليلة للفرد بالفنادق العائمة 5 نجوم من 504 دولارات.

أما في قرية المشجعين فإنه يكلف سعر حجز الليلة الواحدة في مدينة الكارافان في قرية المشجعين 114 دولارا، وهي في مستوى 3 نجوم.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة في قرية المشجعين مزرعة حينة سالمة 4820 دولارا لليلة الواحدة، وهي في مستوى 5 نجوم.

وبخصوص الفنادق وبناء على أسعار اليوم الخميس 10 نوفمبر الجاري فيبدأ سعر حجز الليلة الواحدة للفرد بالفنادق من 313.57 دولار لفئة 4 نجوم، فيما يبدأ سعر حجز الليلة الواحدة للفرد في الفنادق 5 نجوم من 526.53 دولار.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام عن توفر فنادق من فئة 3 نجوم للحجز بسعر 105 دولارات للفرد لليلة الواحدة.