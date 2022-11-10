الجزائر تقدم تقريرها الدوري بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

تقدم الجزائر، غدا الجمعة بجنيف السويسرية، تقريرها الدوري الشامل الرابع في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، حسب ما أورده، اليوم الخميس بيان لوزارة العدل.

وأوضح البيان أن "الوفد الوطني الجزائري متعدد القطاعات، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، سيقدم التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بمدينة جنيف بسويسرا".

وذكر ذات المصدر أن الجزائر قد قدمت، في هذا الإطار، ثلاثة تقارير دورية، آخرها التقرير المقدم بتاريخ 8 ماي 2017.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15مارس 2006 ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.