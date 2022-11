Droits d l'Homme: l’Algérie présente son rapport périodique à Genève

L’examen périodique universel est un mécanisme mis en place par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 251/60 du 15 mars 2006, qui comprend la présentation par les États de leur situation en matière de droits de l’homme et des mesures qu’ils prennent pour protéger et promouvoir ces droits et relever les défis et les obstacles auxquels ils font face, ainsi qu’un meilleur partage des pratiques en matière de droits de l’homme dans le monde.