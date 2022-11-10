أمن المدية يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية المدية، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا نصب واحتيال، وانتحال صفة موظفين وإطارات سامية والتزوير واستعمال المزور.

وأوضح المصدر أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري (مجلس قضاء المدية) تنهي إلى علم جميع المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو ب. ع، مشتبه فيه وكل شخص وقع ضحية للسالف الذكر أو لديه معلومات بخصوص وقائع مشابهة التقدم إلى مقر أمن دائرة قصر البخاري أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكواه أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.