وضع وسائل الدفع الالكتروني لزبائن "جيزي"

وقع البنك الوطني الجزائري ومتعامل الهاتف النقال "أوبتيموم تيليكوم-الجزائر"، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عقودا في مجال تطوير ووضع حيز الخدمة وسائل الدفع الالكتروني لصالح زبائن "جازي"، حسبما جاء في بيان للبنك العمومي.

وأبرز ذات المصدر أنه بموجب هذه العقود يضمن البنك الوطني الجزائري تزويد نقاط البيع التابعة لمتعامل الهاتف النقال بأجهزة الدفع الالكتروني، مما سيسمح لزبائن جازي الحاملين للبطاقة البيبنكية أو البطاقة الذهبية بالاستفادة من وسيلة دفع بديلة وكذا إدماج شركة "جازي" في تطبيق الدفع بدون تلامس، عبر الهاتف المحمول "ويمباي" مما يتيح الوصول إلى عروض وخدمات "جازي" بالكامل على هذا التطبيق، بما في ذلك الدفع الإلكتروني عبر نفس التطبيق أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة للفاتورة.

وأضاف البيان، أن البنك الوطني الجزائري ينظم دورات تكوينية لصالح موظفي شركة "جازي" من مستعملي أجهزة الدفع الالكتروني من أجل ضمان الاستعمال الأمثل لها.