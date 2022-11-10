ماني سيكون ضمن قائمة المنتخب السنغالي

أكد مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم الخميس أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني ساديو ماني سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى.

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن صاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 "يبقى هادئاً. هو محترف ويعلم أن الإصابة جزء من مسيرته".

وسيعلن المدرب أليو سيسيه الجمعة قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في الفترة من 20 الشهر الحالي حتّى 18 ديسمبر المقبل.

ويغيب ماني الذي تحوم شكوك حول مشاركته في العرس الكروي العالمي في قطر عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21 الشهر الحالي، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويتواجد طبيب منتخب "اسود تيرانغا" مانويل أفونسو في ميونيخ ظهر الخميس لإجراء فحوصات طبية لمواطنه.