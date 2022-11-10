الخدمات الجامعية: دراسة اللجوء إلى الدعم المباشر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على دراسة إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن "الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها، وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية".

وأبرز في ذات الصدد، أن القطاع "لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين الإطار المعيشي للطالب لتمكينه من التفرغ للتحصيل العلمي والابتكار وسط بيئة مناسبة"، وذلك "تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع.

وفي ذات السياق، ذكر الوزير بجملة الإجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية، على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هاته الخدمات، وكذا اعتماد تطبيق "ماي باص" لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي، فضلا عن تحسين خدمات الإطعام.