توزيع 161 بطاقة فنان

شرعت مصالح وزارة الثقافة، في توزيع بطاقة فنان على المديريات الولائية للثقافة والفنون، والذي بلغ عددها 161 بطاقة.

وأوضح بيان الوزارة ، أنه "بعد تَجديد وتَنصيب أعضاء المَجلس الوَطني للفُنون والآداب لعهدةٍ جديدةٍ من طرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بتاريخ 17 ماي 2022، شَرع المجلس في القيام بالمهام المنوطة به، وخاصة ما تعلق بدراسة ملفات طلبات بِطَاقة فَنّـان من طرف اللّجان المختصة المُنشأة لهذا الغرض، حيث تمّ البدء في العملية بتاريخ 17 جويلية 2022، واستمرت إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2022".

وأضاف البيان أنه بعد المداولات التي أجريت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2022، تّم الشروع في توزيع البطاقات على المديريات الولائية للثقافة والفنون، والتي تخصّ كمرحلة أولى الملفات القديمة العالقة في الفترة الممتدة مابين سنوات 2016 إلى غاية 2021، حيث بلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها 161 بطاقة، موزعة حسب التخصصات كالآتي: الفنون الغِنائية والمُوسيقية: 58 بطاقة، الفُنون البَصرية: 59 بطاقة، فُنون الرّقص والكوريغرافيا: 16 بطاقة، الفُنون المسرحية: 08 بطاقات، فِئة الآداب: 20 بطاقة.