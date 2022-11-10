حصيلة جديدة للمتابعات القضائية ضد المضاربين

كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن حصيلة المتابعات القضائية بخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وأوضح بيان الوزارة، أن مصالحها سجلت عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وأضاف البيان، أن الأحكام الصادرة بالإدانة تراوحت مابين 07 و12 سنة سجنا نافذا ضد 23 منهم، وغرامات مالية من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، سكيكدة.

وأشار البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والـمضاربة غير المشروعة.