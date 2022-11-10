"الفيفا" تتخذ قرارا ضد المنتخب الدنماركي

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قرر منع بعثة المنتخب المتوجهة إلى قطر من التدرب بقمصان زعم أنها تحمل شعارات مساندة لحقوق الإنسان.

وحسب ما صرح المتحدث باسم الاتحاد لوكالة الأنباء الفرنسية فإن القمصان المذكورة كانت ستحمل عبارات "حقوق الإنسان من أجل الجميع" وذلك لمساندة حقوق العمال الأجانب والمثليين –حسبه-.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد اتهم الغرب بـ"ازدواجية المعايير"، لافتًا إلى أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عامًا منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم.