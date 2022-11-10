أمن وهران: هذه الطرق مغلقة غدا

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم الخميس، في بيان لها، أنه تم تحويل حركة المرور المركبات نحو طرق ثانوية وذلك تحسبا لسباق الدراجات الهوائية، المنظم من قبل رابطة وهران بتاريخ الجمعة الموافق لـ11نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

وأوضح المصدر، أنه سيتم غلق الطرق المؤدية للحديقة المتوسطية من نقطة محور الدوران بالي دور (palais d'or) أين سيتم تحويل المرور من كنستال باتجاه الطريق المؤدي إلى بئر الجير. وكذا غلق محو دوران إقامة الباهية وتحويل المرور بالدخول تحت النفق من الجهتين (الصديقية، بلازا) .

كما تم غلق محور الدوران ميريديان بالكامل وتحويل المرور نحو محور الدوران المشتلة (بيبينيار) وكذا نحو الطرق الفرعية بالعقيد لطفي، وفق المصدر ذاته.