وهران: تسليم شهادة دكتوراه لعائلة طالبة متوفية

سلمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد اليوم الخميس شهادة دكتوراه بعد الوفاة لذوي الطالبة الراحلة تومي حدة،حسبما علم لدى مدير الجامعة بلاسكة اسماعين.

وقد تسلم أفراد من عائلة الفقيدة هذه الشهادة بعد مناقشة شرفية بمقر كلية العلوم الاجتماعية حضرها نائب مدير جامعة وهران 2 محمد بن أحمد وعميد كلية العلوم الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الأستاذة وأقارب الطالبة تومي حدة.

و توفيت الطالبة تومي حدة منذ حوالي شهر وكانت قد أنهت إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه و حصلت على رخصة المناقشة من الجامعة بعد إيداع الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة تقارير إيجابية حول الرسالة.

وتناولت رسالة الدكتوراه التي قدمتها هذه الطالبة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم في تخصص علم النفس التربوي موضوع "واقع التكوين التحضيري لأساتذة التعليم الثانوي و علاقته بمستوى الطموح و التوافق المهني لديهم" وحصلت على تقدير "مشرف جدا".

وكانت الطالبة تومي حدة تعمل مستشارة تربوية بثانوية سليماني عيسى بمدينة الأبيض سيدي الشيخ، بولاية البيض، وبالمركز الجامعي نور البشير بنفس الولاية. وتعتبر شهادة الدكتوراه بعد الوفاة التي قدمت اليوم الخميس لعائلة المرحومة تومي حدة، حسب الأستاذ بلاسكة،الثانية من نوعها خلال السنة الجارية بعد تلك التي سلمت لطالب قام بتحضير ر سالة دكتوراه في الحقوق و توفي قبل مناقشتها.