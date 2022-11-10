لعمامرة يمثل الرئيس تبون في باريس

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في النسخة الخامسة من "منتدى باريس للسلام" الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2022، تحت شعار "تجاوز الأزمة المتعددة"، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، سيشهد هذا الاجتماع مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية وكذلك فاعلين من القطاع الخاص، لدراسة الإشكاليات الرئيسية في عالم اليوم واقتراح حلول للتخفيف من الصدمات المتعددة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات وتجنب تفاقم الاستقطاب العالمي الذي يرهن التعاون الدولي.

وستكون مشاركة الوزير لعمامرة في هذا الموعد فرصة لتجديد تمسك الجزائر بالتعاون متعدد الأطراف ومواقفها المبدئية الداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تميز آليات الحوكمة العالمية، وتعزيز بروز نظام عالمي جديد تعاوني ومنصف وتضامني، من شأنه ضمان السلم والاستقراروالتنمية وحماية مصالح الدول النامية. يضيقفما سيشكل هذا الاجتماع فرصة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية للتحادث مع نظرائه ورؤساء الوفود الأخرى حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.