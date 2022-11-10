ملعب عمر حمادي في وضعية كارثية

أكدت إدارة اتحاد الجزائر مجددا استحالة استقبال الفريق في ملعب عمر حمادي ببولوغين في الوقت الراهن بسبب الوضعية المزرية التي تتواجد عليها المنشأة الرياضية.

ونظمت الإدارة العاصمية، اليوم الخميس، ندوة الصحفية قدما فيها مكتب الدراسات الذي أشرف على عملية التشخيص،كل التفاصيل حول وضعية ملعب عمر حمادي، وبين حجم الضرر والوضعية الكارثية التي آلت إليها مرافق المنشأة خاصة المدرجات ما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على حياة المناصر.

وأكد المكلف بالإعلام في النادي، اللاعب السابق حاج عدلان، أن الإدارة لن تغامر بحياة الأنصار معربا عن أمله في استفادة هذا المعقل التاريخي لأبناء سوسطارة من عملية ترميم واسعة، مضيفا أن الفريق يرغب في الاستقبال في ملعب 5 جويلية الذي فتح أبوابه أول أمس الثلاثاء بمناسبة دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وجاءت هذه الندوة الصحفية للإدارة العاصمية بعد حملة أطلقها أنصار اتحاد الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العودة إلى الاستقبال بملعب عمر حمادي، حيث اضطر الفريق إلى الاستقبال بملعب الدار البيضاء خلال البطولة وملعب 8 ماي 45 بسطيف خلال المنافسة الإفريقية.