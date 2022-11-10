هذه قيمة الاستثمارات التي تسعى إليها تركيا مع الجزائر

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فتيح دونمز، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن بلاده تسعى لرفع الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار.

و قال دونمز في تصريح عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سلم له رسالة من الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أن "الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد قاربت 5 مليارات دولار ونطمح إلى تحقيق 10 مليارات دولار".

و أضاف الوزير التركي أن اللقاء مع الرئيس تبون "سمح لنا بإعطائه صورة كاملة عن شراكتنا وتعاوننا في المجال الطاقوي في إطار المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين"، مبرزا أن رئيس الجمهورية "شجعنا على تعميق علاقاتنا الثنائية وتقوية فرص العمل المشترك، ونشكر الرئيس على حفاوة الاستقبال".

يذكر أن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، حضره عن الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وعن الجانب التركي سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس.