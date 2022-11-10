عقوبة غريبة ضد طالب ألقى البيض على ملك بريطانيا

أفرجت الشرطة البريطانية بكفالة عن طالب، بعد التحقيق معه، وذلك إثر قيامه بإلقاء البيض على الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمدينة يورك في شمال بريطانيا، أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أربع بيضات تتطاير أمام العاهل البريطاني وزوجته لدى وصولهما لحضور حفل في يورك للكشف عن تمثال والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

واندفع ضباط الشرطة لسحب متظاهر كان يهتف "هذا البلد بني على دماء العبيد"، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون "حفظ الله الملك".

وبعد ذلك تم إبعاد الملك والملكة بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى شاحنة تابعة للشرطة.

وقامت صحيفة "الميرور" بمحاورة الطالب وسألته عن سبب محاولة استهداف الملك، رغم أن الأخير معروف بمبادراته للتحسيس حول مخاطر التغير المناخي، حيث رد : "هذا رجل يرتدي جواهر مسروقة من الهند وإفريقيا ومستعمرات أخرى".

وكشف ذات المتحدث عن شروط غريبة تضمنتها الكفالة منها عدم السماح له بأن يقترب بمسافة 500 متر من الملك وعدم السماح له بحيازة البيض في مكان عام.

قال الطالب أنه اتهم بارتكاب جريمة بموجب المادة الرابعة التي تتعلق بالنظام العام ومن المقرر تقديمه للمحكمة في الفاتح ديسمبر.