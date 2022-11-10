أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن انطلاق عملية إحصاء الثروة الحيوانية، على مستوى كافة التراب الوطني، ابتداء من الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها وحيد آل سيدي الشيخ، نائب رئيس المجلس، أوضح هني أن هذه العملية التي ستدوم 45 يوما، انطلقت فعليا بداية الأسبوع الماضي من ولاية تيارت.

وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) بخصوص ما اعتبره "أرقاما متضاربة" حول حجم الثروة الحيوانية في الجزائر، حيث أكد الوزير أن هذه العملية ستسمح بالكشف عن الحجم الحقيقي لهذه الثروة.

كما ستساهم في المحافظة على الأصناف الحيوانية التي تزخر بها الجزائر فضلا عن التعرف بدقة على أعداد الموالين والمربين قصد التمكن من تقديم الدعم إلى مستحقيه، يضيف هني، الذي لفت إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمة أصدرها الوزير الأول، تقضي بتشكيل لجان ولائية على كافة التراب الوطني لجرد الثروة الحيوانية.