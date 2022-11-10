هذا ما خصصه قانون المالية لدعم السكر والزيت

تم تخصيص، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 ميزانية قدرها 38.5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، حسبما أفاد به اليوم الخميس، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ2023.

وقال رزيق أن مشروع قانون المالية الجديد خصص للقطاع أيضا واحد مليار دج لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. وتندرج هذه المصاريف المرتقبة ضمن ميزانية التسيير الخاصة قطاع التجارة بعنوان سنة 2023 والتي تقدر بـ 57.38 مليار دج فيما بلغت ميزانية التجهيز ما يفوق 8.78 ملايير دج. وتقدر قيمة الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التجارة في إطار مشروع قانون المالية الجديد بـ66.21 مليار دج، حسب رزيق.