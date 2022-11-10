أمن وهران يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية وهران، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لذات المصالح أنه، "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران تنهي مصالح امن ولاية وهران إلى علم جميع المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو "ع.م" المشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ينشط ضمن جماعة اجرامية منظمة توهم ضحاياها يبيعون الذهب بسعر زهيد عبر كامل التراب الوطني".

وهذا وجه الأمن نداء لكل شخص وقع ضحية للسالف الذكر أو لديه معلومات بخصوص وقائع مشابهة التقدم مباشرة أمام نيابة محكمة وهران أو إلى مقر الأمن الولائي أو الأمن الحضري الأول لتقييد شكواه أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.