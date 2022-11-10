بلعريبي يكشف..

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن الترخيص لتأسيس "بنك السكن" وإحالة ملفه للإعتماد لدى "بنك الجزائر" تحت مسمى "NATIONAL HOUSING BANK "، كما تم إحالة ملف بنك السكن للاعتماد على مستوى البنك المركزي.

وكشف وزير السكن، خلال مداخلته على مستوى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن تسليم أزيد من 376.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2022. ومن المتوقع تسليم قرابة 40.000 وحدة سكنية لتختتم سنة 2022 بما إجماله 416.000 وحدة سكنية.

وفي رده على أسئلة النواب، قال بلعريبي، أن سنة 2022 شهدت تسليم 413 مرفق عمومي، كما تم تسليم 355 مؤسسة تربوية بالإضافة إلى رفع التحفظات والحصول على محاضر استلام أشغال جامع الجزائر خلال سنة 2022.

وتابع وزير السكن حصيلة إنجازات قطاعه في سنة 2022، أنه تم إعادة بعث مشروع ملعب تيزي وزو بعدما كان متوقفا.

أما بخصوص نسبة تقدم الأشغال في الملاعب، قال الوزير أن نسبة تقدم الأشغال بملعب تيزي وزو تبلغ 88 بالمائة بينما تم بعث مشروع ملعب الدويرة الذي يعرف تقدما في الأشغال بنسبة 65 بالمائة

كما تم إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة لـ 626 موقع أي ما يعادل 292.764 وحدة سكنية بعنوان سنة 2022. و344 موقع أي ما يعادل 164.365 مسكن بالنسبة لأشغال التهيئة داخل الموقع. وأيضا 282 موقع أي ما يعادل 128.399 مسكن بالنسبة لأشغال التهيئة خارج الموقع. وتم استهلاك ما قيمته 47.26 مليار د.ج قصد التكفل إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة.