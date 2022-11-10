جنوب إفريقيا تهنئ الجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية جنوب افريقيا بالجزائر، بيلي ليزيدي مازيتلا.

وحسب بيان للوزارة الخارجية، فان خلال هذا اللقاء، "قدم سفير جنوب افريقيا تهانيه للسلطات والشعب الجزائري عقب نجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر العاصمة يومي 1 و2 نوفمبر، معربا عن ارتياح بلده للقرارات التي اتخذها القادة العرب، لاسيما فيما يخص مركزية القضية الفلسطينية وإعادة بعث المبادرة العربية للسلام"، يضيف البيان.

واغتنم السفير مازيتلا هذه الفرصة للإشادة بجهود الجزائر في هذا الملف والتي مكنت من توقيع الاطراف الفلسطينية، يوم 13 أكتوبر 2022، بالجزائر العاصمة على "إعلان الجزائر" لتجسيد المصالحة الفلسطينية.

وحسب نفس المصدر، "فقد دارت المحادثات حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مسألة الصحراء الغربية. و في هذا الشأن جدد الطرفان التأكيد على دعمهما الثابت لكفاح الشعب الصحراوي العادل، مع الاشارة الى ضرورة استئناف طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب، المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، قصد التوصل الى حل سياسي يقبله الطرفان و يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا للشرعية الدولية".

من جهة أخرى، "شكل اللقاء فرصة للطرفين لتجديد إرادتهما المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين، ورفع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي إلى مستويات تعكس إمكانيات البلدين والتطلع الذي يحذو السلطات العليا فيهما، لا سيما لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا الثنائية المشتركة، المقرر عقدها في بداية عام 2023 ".