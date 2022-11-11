عباس يدعو الفلسطينيين إلى الاستعداد لإفشال مخططات الصهاينة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الفلسطينيين إلى الاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الاحتلال.

وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مخاطبا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات "علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة".

وأضاف عباس "أن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل…وأن نتصدى بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس".

وتابع قائلا "هم "الصهاينة" يدركون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها، ونقول لهم نحن هنا باقون ولن نرحل".

وكان نتنياهو، الذي بات واضحا أنه سيشكل حكومة الاحتلال القادمة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، قد أعلن عن مخططات لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان عندما كان رئيسا للوزراء.

وتعهد عباس بالحفاظ على إرث عرفات وقال "لقد سلمنا ياسر عرفات الثوابت الوطنية، ونحن متمسكون بها ولن نتنازل عنها وقلنا في وداعه العهد هو العهد والقسم هو القسم".

وأضاف "لقد قلت وبأعلى صوت أن لا دولة في الضفة بدون غزة ولا دولة في غزة بدون الضفة والقدس".

وتابع قائلا "لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من جوان لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هذه هي الأمانة التي حملنا إياها ياسر عرفات ونحن أوفياء ومتمسكون بتحقيقها".