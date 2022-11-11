اتفاقيات جديدة لسوناطراك

وقع مجمع سوناطراك على اتفاقيتين، في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي المسطر لسنة 2022-2023، بكل من ولايتي جانت وتمنراست.

وةف بيان للمجمع، فان الاتفاقية الأولى المبرمة مع السلطات المحلية لولاية جانت تضمنت إنجاز قاعة علاج لتجنيب ساكنة المنطقة عناء التنقل لمسافات بعيدة من أجل العلاج.

وفي ولاية تمراست، قامت سوناطراك بالتوقيع على اتفاقية مع السلطات المحلية لبلدية عين أمقل تشمل تمويل مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالبلدية.

للتذكير سطر مجمع سوناطراك في إطار سياسته الاجتماعية إطلاق نحو 121 مشروعا تنمويا على مستوى المناطق النائية في 37 ولاية، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعزولة.

ويتطلع المجمع عبر هذا البرنامج إلى الانخراط في إطار مجهودات الدولة لتنمية مناطق الظل.