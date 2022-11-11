مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم بسكين ببروكسل

قُتل شرطي وأصيب آخر في عملية طعن في بروكسل، اليوم الخميس، فيما قال مسؤول قضائي بلجيكي إنه يشتبه في أن له صلة بالإرهاب.

وقالت الشرطة البلجيكية إنّ المهاجم المشتبه به قتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد عملية الطعن.

وأضافت "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم مسلح بسكين. ثم استدعى الشرطيان تعزيزات. واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".

وتابعت الشرطة أنّ "رجلي الشرطة الجرحى والمهاجم نقلوا إلى المستشفى"، قبل أن يتوفى أحد الشرطيين.

وقال المسؤول القضائي الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات، لوكالة أسوشييتد برس، أنّ هناك "اشتباهاً في وقوع هجوم إرهابي"، ولم يخض في تفاصيل.

ووقع الهجوم في نحو الساعة 7:15 مساء بالتوقيت المحلي.