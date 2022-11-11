بن زايد يدعو نتنياهو لزيارة أبوظبي

قال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد دعاه لزيارة أبوظبي.

وقال نتنياهو: "تحدثت اليوم مع صديقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معا".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن "الشيخ بن زايد دعاه لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقة البلدين، أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا".

ومن جانبه، هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نتنياهو "بفوز في انتخابات الكنيست الصهيوني الأخيرة مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها" وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.