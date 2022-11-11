تسعيرة الأطباء الخواص باهظة ولا تعوض

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بـ"مطالب ملحة" تتضمن الدعوة إلى تسقيف تسعيرة الكشف لدى الطبيب الخاص، بعد أن بلغت مستويات قياسية "مبالغا فيها" في بعض التخصصات. وتزامن هذا "المطلب الشعبي" مع الإجراءات الشجاعة التي أقرتها السلطات العمومية لرفع الغبن والضغط عن الجبهة الاجتماعية، خاصة في المجال الصحي ومنظومة الأجور. وإن كانت تبريرات عمادة الأطباء لارتفاع التسعيرة تصب في اتجاه هاته الفئة، إلا أن العجز الكبير الذي يعانيه القطاع العمومي في كثير من التخصصات وانعدام الوسائل وما نتج عنهما من هروب المرضى إلى الخواص "مكرهين"، يحتم مراجعة جذرية لمنظومة تسعيرات ليس فقط الأطباء بل كل أصحاب المهن الحرة.

وفي هذا السياق فند عميد الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، وجود أي نية لتسقيف تسعيرة الكشف لدى الأطباء الخواص وانتقد الأطراف التي تحاول، حسبه، "الترويج" لهذا الطرح، كونه "مستحيلا" ولا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي لتعويض المريض نسبة من تكاليف العلاج، ودعا في هذا الإطار المرضى الذين يشتكون من ارتفاع التسعيرة إلى التوجه نحو القطاع العمومي بدل "محاكمة" الطبيب الخاص واتهامه بـ"الجشع"، "فهو يمارس مهنة حرة غير قابلة للتسقيف ويواجه نفس الأزمات الاجتماعية مع تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار".

وشدد بقاط، في تصريح لـ"الخبر"، على رفضه أي محاولات "للمزايدة" على نشاط الأطباء، من خلال المطالبة بتسقيف تسعيرة العلاج لدى المهنيين الخواص، باعتبار أن هذه المهنة حرة، وبالتالي فإن تسعيرتها حرة لا تخضع لأي ضوابط، "كما أن المواطن غير ملزم بالعلاج لدى هؤلاء الأطباء وما عليه إلا التوجه إلى القطاع العمومي في حال عدم قدرته على تسديد التسعيرة".

وحمّل عميد الأطباء، في سياق متصل، نظام الضمان الاجتماعي مسؤولية عجز المرضى عن تحمل "ارتفاع" تسعيرة العلاج لدى الخواص، كونه "لايزال يعمل بقوانين بالية منذ عقود". فبالنظر إلى ارتفاع كل التكاليف والأسعار على جميع المستويات وفي جميع المجالات وما نتج عنه من تراجع القدرة الشرائية، فإن هذا النظام مطالب اليوم وبصفة لا تحتمل أي تأجيل بمراجعة البنود الخاصة بالتعاقد، بالتفاوض مع الهيئات والتنظيمات المعنية والممثلة لفئة الأطباء الخواص وأيضا العمادة لفتح باب التعاقد مع هذه الفئة وتمكين المريض من تعويض جزء من التسعيرة، مثلما هو معمول به في مجال الأدوية.

وحسب محدثنا، فإن تسقيف تسعيرة الكشف وبلوغ تكلفة مرجعية بات ضروريا جدا وحان الوقت، يضيف، لفتح باب الحوار بين الأطراف المعنية، لاسيما الأطباء الخواص، رغم غياب تنظيم يمثل هذه الفئة. فمدونة الأسعار "البالية"، يقول، تحدد قيمة 50 دينارا كتعويض للطبيب العام مقابل مائة دينار للأخصائي، وبالتالي فإن التعاقد هو الحل الوحيد لهذه الإشكالية التي لا يمكن طرحها بتوجيه أصابع الاتهام إلى أصحاب المهنة لأنهم يزاولون مهنة حرة، على غرار المحامين والموثقين وغيرهم، "بل يملكون أكثر من مبرر لرفع تسعيرة كشفهم بالنظر إلى سنوات التكوين وأيضا الخبرة والأعباء التي يواجهونها..". وبلهجة صارمة، دعا الدكتور بقاط المرضى العاجزين عن دفع تكاليف العلاج لدى الأطباء الخواص إلى التوجه نحو القطاع العمومي دون أي حرج "فهم غير ملزمين بالعلاج لدى الخاص ومن حقهم رفض التسعيرة المعروضة عليهم"، مشيرا إلى أن تسعيرة الكشف ليست الوحيدة التي شهدت ارتفاعا طيلة السنوات الماضية، ولأن الطبيب يواجه نفس الظروف المعيشية والاجتماعية فإنه من غير العدل "محاكمته" على رفع التسعيرة ليتمكن من مزاولة نشاطه في أحسن الظروف، وهو ما ينعكس إيجابيا على نوعية التكفل بالمريض، وأكثر من ذلك فإن لا قانون الصحة ولا مدونة أخلاقيات الطب ينصان على تسقيف هذه التسعيرة، "بل إن ميثاق أخلاقيات الطب يمنع الطبيب الخاص من تخفيض التسعيرة إلى مستوى كبير مقارنة ببقية زملائه".

ونوّه عميد الأطباء إلى أن الإقبال الكبير "جدا" على الأطباء الخواص خاصة في بعض التخصصات، إلى درجة التشبع في بعض الأيام، لا يعكس أبدا مطالب تسقيف التسعيرة، "لأن انهيار القطاع العمومي أصبح واقعا لا يمكن إنكاره بدليل النزوج غير المسبوق للمرضى باتجاه القطاع الخاص وأيضا نزيف الأطباء أنفسهم نحو الخارج"، حيث حذر من موجة كبيرة من الأطباء الخواص ستغادر الوطن خلال الفترة المقبلة بسبب انعدام ظروف العمل اللائقة وعدم تثمين جهود أصحاب المآزر البيضاء.

ومعلوم أن تسعيرة الكشف لدى الأطباء الخواص عرفت خلال السنوات الأخيرة قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت عند بعض الأخصائيين 5 آلاف دينار، وزاد تفشي جائحة كوفيد 19 من "تأزم" الوضع بالنظر إلى الظروف الصعبة التي واجهها الأطباء ولجوء العديد منهم إلى تجميد النشاط مؤقتا، حيث لم يترددوا في رفع تسعيرة العلاج لتعويض الخسارة التي تكبدوها بسبب كورونا.

وبالعودة إلى السنوات الماضية فإن أغلب الأطباء كانوا يعتمدون سقف ألف دينار للكشف وظلت هذه القيمة مرجعية رغم عدم تقنينها، غير أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أملت سياسة التقشف في البلاد في جميع الجوانب، لجأ أصحاب المهن الحرة إلى رفع تسعيرات نشاطهم إلى درجة المبالغة بالنسبة للبعض. ومثلما يعتبر عميد الأطباء مطلب تسقيف التسعيرة إلى قيمة مرجعية قد تصل ألف دينار، على غرار ما هو متداول، فإنه من غير المعقول أيضا مضاعفتها إلى أربعة أو خمسة أضعاف، في غياب أي إطار قانوني رادع يضبطها ويحدد مؤشرات "حمراء" لا يمكن تجاوزها.