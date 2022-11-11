أسعار النفط تقترب من هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 2.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تجدد الآمال بشأن زيادة الطلب على الخام. وجاء ذلك بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض القيود الثقيلة على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جانفي المقبل بنحو 2.47 بالمائة، إلى 95.98 دولارًا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.59 بالمائة إلى 88.71 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة لتسجل الصعود الأول في أربع جلسات متتالية، مع تراجع قوي للدولار الأمريكي، عقب صدور بيانات التضخم.