تيبازة: وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور

خلف حادث مرور وقع فجر اليوم الجمعة بالطريق الولائي رقم 109 على مستوى حي البلج بولاية تيبازة قتيلا وثلاثة جرحى.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان، إن مركزها المتقدم بشنوة وبدعم من وحدتي القطاع والرئيسية، تدخل فجر هذا الجمعة في حدود الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من أجل حادث مرور مميت نجم عن انحراف وانقلاب سيارة وسقوطها بمنحدر بعلو 50 مترا بالطريق الولائي رقم 109 الرابط بين شنوة والبلج أمام مقبرة الشهداء ببلدية تيبازة.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في مكان الحادث ونقلهم إلى مستشفى تيبازة.