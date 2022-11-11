وفاة وجريحان في حادث مرور بالطريق السيار

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع مساء الخميس بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لإقليم دائرة وادي أرهيو في ولاية غليزان.

وأفادت الحماية المدنية إن وحدتها الثانوية بوادي أرهيو، تدخلت مساء أمس بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة عند محول وادي أرهيو من أجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام شاحنة من الحجم الصغير محملة بفاكهة الرمان مع شاحنة ذات مقطورة محملة بالقمح الصلب.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة مرافق سائق الشاحنة المحملة بفاكهة الرمان والبالغ من العمر 30 سنة وإصابة شخصين يبلغان من العمر 21 و61 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، كانوا ثلاثتهم محصورين داخل الشاحنة الصغيرة حيث تم اخراجهم وتقديم الاسعافات الأولية لهم ثم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى وادي أرهيو.