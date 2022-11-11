تنظيم صالون دولي للخدمات الفندقية بالعاصمة

تنظم فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، حسبما أكده المنظمون اليوم الخميس.

وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية تنظيم معرض "هام" سيشهد مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية ويضم برنامج طبخ ثري بالنشاطات، إلى جانب مسابقات وجلسات تذوق، حسب البيان.

ومن بين المسابقات التي تم الإعلان عليها خلال هذه الطبعة الجديدة، أشار المنظمون خاصة إلى "مسابقة تصميم الكعكات" و "ملك البورغر" و"مسابقة رئيس الطباخين لطبعة 2022" إلى جانب "مسابقة ترتيب الطاولة".