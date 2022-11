Diabète: augmentation du nombre de cas ces dernières années

Le Professeur Rachid Malek, Président du service de médecine interne de l’Hôpital de Sétif et représentant de l’Algérie à la Fédération mondiale du diabète, a assuré que les personnes atteintes de diabète devraient être considérées comme des patients normaux et leur offrir le nécessaire pour mener une vie normale.



le Professeur a déclaré à Radio Sétif que la proportion de patients diabétiques avait augmenté de manière inquiétante ces dernières années, en particulier chez les jeunes, les enfants et les adultes, avec 14,4% de personnes atteintes, soit près de trois millions, un chiffre qui selon les rapports de l’OMS, dépassera les 4 millions au cours des prochaines années.

Il a également précisé que plus de 90% des patients diabétiques sont de type II et touchant principalement les adultes plutôt, et a attribué de son augmentation à l’obésité.

La radio invitée a ajouté que les patients souffrants de cholestérol et tension sont plus susceptibles d’avoir du diabète, ainsi que les femme enceintes, en plus du facteur génétique, puisque des études confirment que dans plus de 50% des cas les patients ont un membre de la famille diabétique. La sédentarité aussi est un facteur, il est donc recommandé de marcher au moins une demi-heure par jour.