إسعاف خمسة مختنقين بالغاز في المدية

أنقذت إسعافات الحماية المدنية، مساء أمس الخميس، خمسة مختنقين بالغاز بحي عين جردة في بلدية ذراع السمار بولاية المدية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح أن أعوان مركزها المتقدم ببزيوش وبدعم من الوحدة الرئيسية تدخلوا مساء الخميس، من أجل إسعاف وإنقاذ خمسة مختنقين بالغاز في حي عين جردة ببلدية ذراع السمار دائرة المدية.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و41 سنة ومن كلا الجنسين وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس وفي حالة غثيان، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى المدية.