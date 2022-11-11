ميلة: حجز كميات معتبرة من السميد والزيت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد من حجز 115 قنطارا من مادة السميد و15 قنطارا من الفرينة و5580 لترا من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة والاحتكار.

وتمت العملية على مستوى مستودع خاص كائن بأحد أحياء بلدية تاجنانت، ومخزن به كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة من طرف الدولة، يقوم صاحبها باحتكارها وعدم عرضها للبيع.

مداهمة المستودع والمحل التجاري من طرف أفراد الفرقتين، أسفرت عن حجز 115.40 قنطار من مادة السميد من مختلف الأنواع والأحجام، 15 قنطارا من مادة الفرينة و5580 لتر من زيت المائدة، توقيف التاجر وشريكيه واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 16 نوفمبر الجاري بحسب بيان من وكيل الجمهورية.