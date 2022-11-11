ورقة الألفي دينار بعيون خطاطين جزائريين

تختلف نظرة الفنانين والخطاطين في الحكم على جمالية الأشياء، عما يمكن أن يصدر عن عامة الناس. ولأن الحديث كثُر عن ورقة الألفي دينار الجديدة التي صدرت بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، منحنا الكلمة لمختصين معروفين، لتفسير الرموز والتصاميم التي انطوت عليها الورقة الجديدة وكذلك الخطوط التي كتب بها عليها، بعيدا عن التأويلات والتحاليل المتداولة والتي تغرق في كثير من الأحيان في الجوانب الإيديولوجية، بعيدا عن النظرة الفاحصة لأهل الفن.

يقول الخطاط الجزائري خالد خالدي، في حديثه مع "الخبر"، أن تصميم النقود في العادة يتم وفق معايير فنية، أهمها تقليل الألوان أي الاعتماد على لون يكون متدرجا.

والملاحظ، حسبه، أن الورقة الجديدة لفئة 2000 دينار، برز فيها اللون الأخضر كونه اللون الذي يعكس هوية الدولة الجزائرية، كما تم فيها تدارك بعض الأخطاء التصميمة السابقة في الأوراق النقدية.

وأفاد خالدي بأن المصمم حاول في إنجازه للورقة النقدية أن يعكس الوحدة والتضامن، على اعتبار أنها متطلبات يفرضها راهن البلاد، بالإضافة إلى بروز منارة المسجد الأعظم والنخلة على أساس أن الصحراء الجزائرية معروفة بزراعة التمور، وكذا بروز قلعة الشيخ بوعمامة التي استعمل فيها تقريبا الأحمر الآجوري الذي يميل إلى البرتقالي.

وفي الخلفية، ظهرت جبال الهقار وأنبوب حاسي مسعود الذي يرمز إلى البترول، وكل هذا يعكس البعد الجغرافي الذي يعبر على التنوع الثقافي والتراثي في الجزائر، ومن يعيش خارج الوطن، فإنه حتما قد يستشعر بوجود الثراء في البعد الثقافي الجزائري في هذه العملة الورقية، وهذا ما يبين بأن المصمم قد أصاب وكان ذكيا في إنجازه .

أما من ناحية الخط، "فقد استعمل الخط المغربي الإسلامي المبسوط، والذي يعتبر موحدا بين دول المغرب العربي ويعبر عن الهوية الجزائرية"، يقول محدثنا قبل أن يضيف: "في الوجه الأول من الجانب الأيمن ظهرت خريطة شفافة وهذا ما يرمز إلى الشفافية، كما لها بعد انتروبولوجي تاريخي بأن الجزائر تبقى موحدة بجميع أطيافها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها."

وتابع: ''كما تزامن صدور هذه الورقة النقدية مع عقد القمة العربية في الجزائر، حيث ظهرت على الوجه الثاني صورة مقام الشهيد الذي يعبر على الانتماء الثوري ورمزية الجهاد والشهداء، ومن تحتها يوجد شعار جامعة الدول العربية، أي أن هذه الورقة ستكون شاهدة تاريخيا على القمة العربية، ما يجعل لهذه العملة قيمة نفعية اقتصادية وسياسية وهي شاهدة على البعد التاريخي. كما أن خريطة الدول العربية تشير إلى الانتماء العربي والإسلامي، وهنا يظهر بأن المصمم مزج بين البعد الثوري والبعد العربي، أي أن الجزائر كانت هي الشاهدة على هذه القمة العربية.''

وكشف الخطاط أن المصمم استعمل النجمة التي تعبر عن البعد التاريخي وتعكس الزخرفة الإسلامية في عهد الأتراك التي ورثناها، ولطالما اعتمدناها في تصميم الزليج ومختلف الديكورات الأخرى.

أما فيما يتعلق بالجانب السلبي في الورقة النقدية الجديدة، فقد عاب خالد عدم استعمال الرمزية الإسلامية الفنية بشكل كبير، حيث ركز المصمم في استعمال الحاسوب بشكل أكبر، وهذا ما يجعل الورقة الجديدة تميل أكثر إلى الحداثة، حسبه.

ولم يخف الخطاط الجزائري، مولاي عبد الرحيم، في حديثه مع "الخبر"، إعجابه بتصاميم الورقة النقدية لفئة 2000 دينار جزائري سواء من الجانب الجمالي وحتى من حيث الرسائل التاريخية التي تبرز الشخصية الجزائرية.

أما فيما يتعلق بالألوان، فيرى محدثتنا أن لها مدلول خاص مرتبط بعلاقة الإنسان مع أرضه ووطنه، من خلال بروز ألوان التراب التي نراها في الصبغة البنية التي تداخلت مع التدرج اللوني في الأخضر، الذي يدل على الحياة المستمدة من لون البحر والسماء والرمادي على الجوانب الذي يرمز لكل بناء حضاري عصري مستوحى من لون الصخور قديما ولون المنشآت الكبرى حديثا.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أنه إذا ركزنا في الحروف والأرقام واللغات، لوجدنا أن البنك الجزائري قد كتب بالخط المغربي الذي يدل على تراث شمال إفريقيا والبنية الفكرية لأهله، فقد كتبت المصاحف والمراجع كلها بهذا النوع من الخط.

وأكد مولاي أنه عند حديثنا عن الصور، فإننا نقف على ما يفتخر به الشعب الجزائري مثل منارة الجامع الكبير التي ترمز لعقيدة هذا البلد، ومقام الشهيد الذي يرمز لكفاح شعبنا الثائر ونصره المجيد، النخلة، الخريطة وجمال سفن الصحراء، وهي جميعها تعتبر رموز عز وفخر للوطن، معتبرا أن الورقة النقدية الجديدة لا توجد بها سلبيات، كما أنها مليئة بالروح الوطنية والهوية الجزائرية العربية الإسلامية.

ورقة 2000 دينار جزائري تلهب مواقع التواصل

ألهبت ورقة الألفي دينار مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت لمادة دسمة للنقاشات الحادة، فهناك من اعتبر كتابتها بالإنجليزية تخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي وبداية انفتاح على عالم آخر ولغة جديدة، ومنهم من شكك في صحة كتابة الرقم بالحروف الأبجدية، وأنها تحتوي على خطأ لغوي، بل تجاوز ذلك إلى خلق جدل في الساحة الفرنسية.

طرح البنك المركزي الأسبوع المنصرم ورقة نقدية جديدة بقيمة ألفي دينار جزائري بمناسبتي ذكرى اندلاع الثورة المجيدة المصادفة للفاتح نوفمبر وانعقاد القمة العربية الـ31، حيث جاءت الورقة مختلفة عن سابقاتها من حيث الزخرفة والأشكال المرسومة وحتى اللون والجودة.

فقد أشار البنك إلى أن وجه الورقة النقدية يحمل موضوع التحرير والاستقلال، تفسره الأشكال الزخرفية ورسما مقتبسا من صورة للاحتفال بالاستقلال وصورة للأمير عبد القادر، وأيضا شعار قمة جامعة الدول العربية وخريطة العالم العربي. أما ظهر الورقة النقدية، فيتضمن بطاقة بريدية للجزائر تحمل صور أقواس صخرية طبيعية في الصحراء الجزائرية وشاطئ مرسى بن مهيدي وجمال وجبال الهقار وجامع الجزائر والآثار الرومانية لمدينة تيبازة.

جدل الكتابة والإنجيلزية

ودار الجدل حول طريقة كتابة الرقم بالحروف الأبجدية، فهناك من أكد أنها خطأ وهفوة لغوية لا تغتفر، واصفين الورقة بالفضيحة التي لا تغتفر، ليخرج بعض أساتذة اللغة العربية مبررين سبب كتابة "ألفا دينار" وليس ألفان دينار، إضافة إلى أن الهمزة غير موجودة فوق الألف، بقولهم أنها صحيحة وأن العبارة مكتوبة بخط يسمى الخط الكوفي الذي من قواعده عدم وجود الهمزة فوق الألف أو تحته، باعتباره أول الخطوط العربية ظهورا في التاريخ.

كما أن من مميزاته عدم ترك مساحة بين كلمة وأخرى، بينما تكفل آخرون بإعراب جملة "الفا دينار" مبررين سبب عدم كتابتها "ألفان دينار" بأن حرف النون يحذف في هذه الحالة.. وكالعادة فتح الجدل الباب أمام من يفقه ومن لا يفقه، فحتى عديمو الرصيد اللغوي تولوا الجدل في ما يفقهون وما لا يفقهون ويعطون مبررات وأجوبة لا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الواقع، بل وصل البعض إلى التطاول على الدولة الجزائرية.

وأكثر ما أثار الجدل في الورقة الكتابة عليها باللغة الإنجليزية، وفسر ذلك البعض بانتهاء صلاحية اللغة الفرنسية والتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي الذي طمس ومسح الهوية الجزائرية، وفتح الباب أمام لغة جديدة عالمية.

بالمقابل، أكد آخرون أن اللغة الفرنسية لم تطبع يوما على أوراقنا النقدية ولم يكن لها أي وجود سواء في الأوراق أو القطع النقدية، وأن الأوراق النقدية ترمز للسيادة الوطنية، وبالتالي، فإن اللغة الأصلية هي الأولى بالكتابة على ظهر ووجه الورقة.

ووصل الجدل حول الألفي دينار حتى لفرنسا، التي انتقد فيها عدد من السياسيين والشخصيات العامة في فرنسا فشل تأثير زيارة رئيسهم إيمانويل ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن إلى الجزائر، في الحفاظ على اللغة الفرنسية.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال جون لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق، "هذه ورقة نقدية جزائرية، الفرنسية لم تعد لغة مشتركة، يا للحزن، ماكرون وبورن خارج الإطار". أما جورج مالبرونو كبير صحفيي لوفيغارو، فأشار إلى أن الورقة النقدية دليل آخر على فشل زيارتي الرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إلى الجزائر.

"ألفا ولا ألفي دينار واش تقدر ديرلك"

وفي خضم الجدل الحاصل، تساءل آخرون عن فائدة كل ما يحدث وقيمة الورقة في تدن مستمر، كونها أصبحت لا تغطي حتى جزءا بسيطا من احتياجات اليومية من المواد الغذائية، ناهيك عن مصاريف النقل والفواتير والأدوات المدرسية وحتى دروس الدعم والملابس وغيرها من الضروريات التي أصبح هذا المبلغ لا يغطيها.

هذا ما أكده مواطنون لم يفهموا سبب الجدال الحاصل حول طريقة الكتابة واللغة المكتوبة بها ما دامت قيمتها لم تتغير، فحسب رأيهم أن المشكل لا يكمن في تغيير العملة ولا في طرح واحدة جديدة بلغة أخرى وبشكل ينافس ورقة الأورو، بل تكمن في قيمتها ك"ألفي دينار" كانت فيما مضى بمثابة راتب شهري لعامل بسيط.