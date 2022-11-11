بيان هام لوزارة الدفاع الوطني

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن فتح عملية توظيف للمستخدمين المدنيين الشبيهين لفائدة مختلف قيادات القوات المديريات والمصالح المركزية وقيادات النواحي العسكرية.

وحددت وزارة الدفاع الوطني في الإعلان الذي تضمنه موقعها الرسمي الشروط شروط الترشح في:

1- الجنسية الجزائرية.

2- سن توظيف المترشحين عند تاريخ 31 ديسمبر 2023:

– لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يقل تصنيفها الصنف 6

– لا يتعدى أربعين (40) سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يفوق تصنيفها الصنف 7

3- تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

4- حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب.

5- الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.

6- النجاح في مسابقة القبول.

وتودع ملفات الترشح في أجل أقصاه شهر واحد ابتداءً من تاريخ صدور أول إعلان في الجرائد اليومية الوطنية (08 نوفمبر 2022).