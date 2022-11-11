لعمامرة يتحدث عن زيارة الرئيس تبون إلى روسيا

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة إن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا يتم التحضير لها بنشاط، ويأمل الجانب الجزائري أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف لعمامرة في تصريح لوكالة نوفوستي، على هامش منتدى باريس للسلام: "نتمنى أن تتم قبل نهاية العام. والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا، ونحن نشارك بنشاط وإيجابية في التحضير لها".

وتابع قائلا: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق بين الجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض. نجري حوارا سياسيا عالي الجودة ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروسيا بداية ومرحلة جديدة في علاقاتنا".

وكان نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، قد صرح في وقت سابق إن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الجزائري لزيارة روسيا وينتظر الجانب الروسي رغبات بشأن التوقيت.