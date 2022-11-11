وفاة طفل وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث مرور في تيبازة

توفي طفل وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، بالطريق الولائي رقم 66 في شطره الرابط بين مناصر وسيدي عمر بولاية تيبازة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بذات الولاية في بيان، إن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي أعمر، تدخلت في حدود الساعة العاشرة وثمان وأربعين دقيقة (10:48)، من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، بالطريق الولائي رقم 66 الرابط بين مناصر وسيدي أعمر بولاية تيبازة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في عين المكان تم نقل جثته إلى عيادة سيدي أعمر، بينما تم إسعاف ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وتحويلهم إلى ذات المؤسسة الاستشفائية.