Lamamra évoque la visite prochaine de Tebboune en Russie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, RamtaneLamamra, a déclaré que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie était activement préparée, et que la partie algérienne espère qu’elle aura lieu avant la fin de l’année.

Lamamra a ajouté dans une déclaration à Novosti, en marge du Forum de Paris sur la Paix : "Nous espérons qu’elle aura lieu avant la fin de l’année. Cette visite est en cours de préparation, cette visite est importante pour nos deux pays, et nous sommes activement et positivement impliqués dans sa préparation. »

"Nous avons un vaste programme de coopération entre l’Algérie et la Russie. Nous avons un dialogue politique de qualité et espérons que la visite du Président Abdelmadjid Tebboune en Russie sera un début et une nouvelle phase dans nos relations ".