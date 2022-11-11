مؤتمر حركة النهضة في السداسي الأول من العام المقبل

ستعقد حركة النهضة مؤتمرها السابع في غضون السداسي الأول من السنة المقبلة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الأمين العام للحزب، يزيد بن عائشة.

وقال بن عائشة في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مجلس الشورى للحركة أن "تاريخ المؤتمر الوطني السابع لحركة النهضة سيكون خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2023"، داعيا إطارات ومناضلي حزبه إلى "التحضير الجيد" لهذا الموعد.

من جهة أخرى، ثمن بن عائشة الجهود الدبلوماسية للجزائر التي كللت -مثلما قال-بنجاح القمة العربية المنعقدة يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، معتبرا مخرجات هذه القمة بمثابة "مكسب تاريخي كبير للأمة العربية، لاسيما ما تعلق بإعادة مركزية القضية الفلسطينية وبعث العمل العربي المشترك على جميع الأصعدة".

وأبرز أن تشكيلته السياسية "تدعم هذه المخرجات لمواجهة خطط تفكيك الوطن العربي"، داعيا في هذا الإطار إلى "تضافر الجهود لتجسيد مخرجات القمة العربية الأخيرة".