غليزان: توقيف شبكة إجرامية تروج المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات متكونة من 05 أشخاص وحجز 06 صفائح من المخدرات (كيف معالج)، وكمية من الأقراص المهلوسة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

وهذا على إثر استغلال معلومة تفيد بوجود شخص بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من إحدى الولايات الغربية على متن دراجته النارية.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه برفقة شريكه على متن دراجة نارية بالمدخل الغربي لمدينة وادي ارهيو، أين تم ضبط خلال عملية التفتيش الدقيق للدراجة على 06 صفائح من المخدرات كانت مخبأة بإحكام، بالإضافة إلى ضبط 6000 دج من عائدات ترويج هذه السموم.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيهما من تحديد هوية شركائهما في العملية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة أين تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على أقراص مهلوسة، ومنظار ميداني، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، وصاعق كهربائي وقارورة غاز مسيلة للدموع. وقد أحيل المجرمون إلى الجهات القضائية.