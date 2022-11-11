تصريحات دولي كاميروني سابق تثير الجدل

لا يزال لقاء السد الشهير الذي جمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني بملعب مصطفى تشاكر في البليدة يسيل الحبر حتى قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وفي الوقت الذي طار فيه المنتخب الكاميروني بقيادة المدرب ريغوبير سونغ إلى أبو ظبي لمواصلة التحضير للمونديال، خرج دولي كاميروني سابق بتصريحات مثيرة للجدل صنعت الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين الجزائريين والكاميرونيين.

وعبر الدولي السابق في منتخب الأسود غير المروضة، محمدو ادريسو، عن استياءه من عدم استدعاء اللاعب مايكل نغادو نغادجوي ضمن القائمة المتوجهة إلى قطر، حيث كان الأخير حاسما في مقابلة "الخضر" بعدما سمحت رأسيته لزميله إيكومبي من تسجيل الهدف القاتل الذي قضى على آمال الجزائريين.

وقال ادريسو "كيف نترك الأشخاص الذين جعلوا الكاميرون تذهب إلى كأس العالم. لو لم يكن نغادو موجودا لم نكن لنسجل الهدف الثاني في مرمى الجزائر. نحن نعرف ما حدث في تلك المقابلة، تم شراء المقابلة، لكن لولا رأسية نغادو لن نذهب إلى كأس العالم".

وفي الوقت الذي تداول الجزائريون الفيديو بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي مبررين شكوكهم حول الظلم الذي تعرض له أشبال بلماضي من طرف الحكم الغامبي باكاري غاساما، انتقد الجانب الكاميروني محمدو ادرسيو متهمين إياه بـ"الغيرة" من رئيس الاتحاد الكاميروني وزميله السابق في المنتخب سامويل إيتو، مطالبين الأخير باتخاذ إجراءات قضائية ضده.

ورغم كل القيل والقال الذي يستمر حول المواجهة المشؤومة بالنسبة للجزائريين رغم مرور أكثر من 7 أشهر، إلا أن ذلك لن يغير الأمور والكاميرون ستخوض كأس العالم بعد أيام قليلة، في الوقت الذي يفكر "الخضر" في المستقبل رغم مرارة الغياب عن أول مونديال يقام على أرض عربية.