بايدن يعتذر

اعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن إدارته لديها أجندة لمواجهة تغير المناخ داخل البلاد وخارجها.

أشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته بقمة المناخ المقامة في شرم الشيخ المصرية، إلى أن العالم ليس بحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي ولكن بحاجه إلى الحفاظ علي الغابات وتنمية الأشجار، مؤكدًا أنه يجب على الدول الكبري أن تقف بجانب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، متابعًا: تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف بايدن أن أزمة المناخ تتعلق بأمن البشرية والأمن الاقتصادي والبيئي والوطني وحياة الكوكب.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن كثيرا من الدول في إفريقيا أصبحت "هشة" بسبب تغير المناخ وغياب الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن آخر 8 سنوات هي الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق، حيث شهدت العديد من الفيضانات وموجات الجفاف.