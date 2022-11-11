إيداع شاب ابتز مئة ضحية الكترونيا

أودعت محكمة البليدة نهاية الأسبوع، صاحب صفحة افتراضية في الثلاثينات من العمر الحبس المؤقت، وأصدرت أوامر بالقبض ضد آخرين بتهمة جرائم جنائية وجنح تركزت حول التآمر مع أطراف من الخارج، التشهير والقذف والابتزاز، المساس بحرمة الحياة الشخصية للأفراد والتهديد لأغراض نفعية مصلحية.

القضية التي تحولت إلى اهتمام الرأي العام واستمرت إلى وقت متأخر من عشية الخميس، مست أكثر من 100 ضحية، من بينهم رؤساء بلديات حاليين وسابقين ونواب ورجال أعمال وإطارات موظفون، ومتحزبون وإعلاميون وآخرون، غالبيتهم تعرضوا إلى الابتزاز والتشهير والتهديد بتسريب معلومات عنهم من أجل الحصول على منافع مادية شخصية، أوضح بشأنها أحد الضحايا لـ "الخبر"، بأن المتهم اتصل به وهدده وطالبه بمبلغ 50 مليون سنتيم كدفعة أولى، في عملية ابتزاز علنية ليتم التبليغ عنه ومجاراته إلى أن تم القبض عليه متلبسا مع العلم أن المتهم سبق له وأن استفاد من مبالغ مالية ومكاسب في عمليات ابتزاز سابقة، جعلته يداوم على مخططاته الإجرامية إلى أن تم الإيقاع به.

تجدر الإشارة إلى أن عملية مشابهة تم تسجيلها الشهر الماضي في ملف تأجير سوق بيع الجملة للخضر والفاكهة بـ"بوقرة"، انتهت أيضا بالقبض على عنصرين من الذين كانوا يبتزون ويهددون مستثمرين من أجل الحصول على مكاسب مادية شخصية، بعد أن و نصبوا أنفسهم مكان مؤسسات رسمية في إيهام الرأي العام عبر صفحاتهم بأنهم يحاربون الفساد.