تيزي وزو: توقيف شخصين بتهمة القتل العمدي

أوقفت مصالح الأمن شخصين متهمين بقضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها، مساء أمس الخميس، شاب ينحدر من بلدية عين الحمام، شرق تيزي وزو، حسبما أشار إليه بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر أنه تم التخلي عن جثة الضحية التي تلقت طعنات، قرب سيارته على حافة الطريق الوطني رقم 71 الرابط بين بلديتي عين الحمام وآيت يحيى.

وحسب ذات البيان، تمت معالجة القضية من طرف سرية الدرك لعين الحمام وفرقة أبي يوسف التابعة لهذا السلك اثر تقدم شخص لأمن الدائرة لنفس المنطقة "للاعتراف بأنه كان رفقة مرتكب الجريمة".

وتم تسليم هذا الشخص من طرف الشرطة إلى مصالح فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن إدلاء المجني المزعوم بشهادته. ويتعلق الأمر برجل يبلغ 29 سنة من قرية سيدي علي أويحيى، بلدية عين الحمام.

وسيقدم المتهمان الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" و"تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجريمة أو عدة جرائم" و"عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر".