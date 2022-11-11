نهضة بركان يقيل بن شيخة

أعلن نادي نهضة بركان المغربي، اليوم الجمعة، انفصاله عن مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة، وذلك بعد خروج الفريق في الدور التمهيدي الثاني "مكرر" من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي يحمل لقبها، ونتائجه السلبية في البطولة المحلية.

واتخذ النادي هذا القرار بعد اجتماع لتدارس وضعية الفريق "وفشله في بلوغ دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية"، عقب تعادله بدون أهداف يوم الأربعاء الماضي مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي الذي فاز ذهابا بهدف دون مقابل، ليفقد الفريق المغربي فرصة الدفاع عن لقبه في البطولة الذي توج به الموسم الماضي، للمرة الثانية، بعد تتويجه في عام 2020.

وتولى عبد الحق بن شيخة الإدارة الفنية لنهضة بركان في شهر أغسطس الماضي، وحقق معه أول لقب قاري في مسيرته حين قاده إلى التتويج بلقب الكأس السوبر الإفريقية، على حساب مواطنه الوداد البيضاوي في سبتمبر الماضي، لكن نتائج الفريق تراجعت منذ ذلك الحين، حيث يحتل المركز الـ 13 في ترتيب البطولة المحلية بعد سبع جولات.